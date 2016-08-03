Бойовики не дають зрозумілих пояснень блокування відкриття КПВВ в Золотому - прес-секретар Кучми

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками чергового засідання ТКГ, яке відбулося сьогодні в Мінську.

"Україна в черговий раз загострила питання відкриття КПВВ в Золотому. Представники ОБСЄ підтверджують: немає причин, щоб не відкривати цей пункт пропуску, якого так потребують жителі Луганської області", - написала вона.

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Оліфер висловила жаль, що "представники ОРЛО так і не надали виразних пояснень щодо причин, з яких вони блокують відкриття такого КПВВ".

Водночас перший заступник голови Верховної Ради, представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко у Facebook відзначила сподівання, що до кінця місяця цей пункт пропуску буде відкрито.

"Також є певні сподівання, що до кінця серпня буде вирішено питання відкриття КПВВ "Золоте". На цім наполягає ОБСЄ і українська сторона. Це б значно полегшило пересування людям, що найбільше страждають від конфлікту, по обидві сторони лінії зіткнення", - заявила Геращенко.

Нагадаємо, пункт пропуску "Золоте" був відкритий з боку підконтрольній території Україні ще 31 березня, проте за пару годин він був закритий, оскільки представники бойовиків на своїй стороні відмовилися пропускати людей, що захотіли перетнути лінію розмежування, і відмовляються робити це до цих пір.

Як зазначала тоді Оліфер, українська сторона "розцінює такі дії як грубе порушення Мінських домовленостей, тим більше, що питання відкриття цього КПВВ постійно піднімали самі ж представники окремих районів Луганської області".