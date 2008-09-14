Прихильники Ющенка зірвали мітинг БЮТ у Львові

Народне віче прихильників прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО сьогодні у Львові розпочалося під бурхливе скандування “Юлю геть!” і “Ганьба!”.

Як передає кореспондент УНІАН, у такий спосіб кількатисячний натовп прихильників Президента України Віктора ЮЩЕНКА зустрів початок народного віча, ініційованого львівською обласною організацією партії “Батьківщина”, не даючи змоги виступити народним депутатам від БЮТ.

Після промов народного депутата, голови обласної організації партії “Батьківщина” Івана ДЕНЬКОВИЧА та народного депутата Михайла КОСІВА зникла електроенергія і виступи взагалі припинилися.

“Ми були готові до того, що нам будуть сьогодні влаштовувати провокації. Голова обласної організації партії “Наша Україна” Петро ОЛІЙНИК заплатив гроші, привіз людей з районів, переслідуючи одну мету – зірвати наше віче. Подачу електроенергії нам також припинили “нашоукраїнці”, які керують містом”, - заявив журналістам І.ДЕНЬКОВИЧ.

Після увімкнення автономного генератора подачі струму представники БЮТ намагалися продовжити віче, однак в цей час на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку, де зібралося всього близько 4 тисяч прихильників “Нашої України”, БЮТ і ВО “Свободи”, між присутніми розпочалися сутички, було зламано і пошматовано прапор БЮТ та один стяг УНА-УНСО. Правоохоронці розділили прихильників різних політичних сил та вивели з натовпу учасників заворушень.

Звертаючись до присутніх на площі, народний депутат від БЮТ Андрій ШКІЛЬ під скандування “Ганьба Юлі!” заявив: ”Коли хтось не може нічого змінити, він бере криком. Але ви криком держави не збудуєте”.

А.ШКІЛЬ порадив скандуючим “піти випити пива, що відновлює голосові зв’язки”.

На цьому мітинг представників БЮТ було завершено і наразі триває трансляція українських пісень, які фактично заглушили початок мітингу “Нашої України”, що розпочався з протилежного боку площі біля пам’ятника Т.Шевченку.