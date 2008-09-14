Наша Україна провела мітинг на підтримку Ющенка

У Львові кілька тисяч прихильників президента України Віктора ЮЩЕНКА в неділю зібралися біля пам’ятника Тарасу Шевченку для участі в народному віче під гаслом «Зупини зраду, підтримай Президента, захисти Україну!».

Як передає кореспондент УНІАН, в акції взяли участь представники районних організацій партії «Наша Україна» із Самбірського, Воротоцького, Жовківського та Бродівського районів Львівщини, а також міст Трускавця та Борислава. Підтримати курс Президента прийшли численні делегації від Конгресу українських націоналістів, Народного Руху України, Української народної партії, Християнсько-демократичного союзу та Партії захисників Вітчизни.

Правоохоронці щільним кордоном відділили учасників мітингу від учасників акції БЮТ, з боку яких у мітингуючих полетіли яйця. Згодом заколотників міліціонери вивели з натовпу.

Під скандування «Ющенко так!» народний депутат України Андрій ПАРУБІЙ закликав прихильників прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО зберегти демократичну коаліцію. «Ми віримо, що БЮТ опам’ятається до вівторка. Адже очевидно, що народ підтримає ЮЩЕНКА. Віримо, що БЮТ піде на зустріч і зробить все для збереження демократичної коаліції», - зазначив А.ПАРУБІЙ.

Голова львівської обласної організації УНП, депутат Львівської облради Богдан КОЗАК, звертаючись до присутніх, закликав їх «невідкладно створити Блок Віктора Ющенка, не чекаючи початку виборчої кампанії».

«Другого вересня в Україні стався антиконституційний переворот. Ми бачимо, як косою україночки - всі зрозуміли, про кого річ, було задурено багато людей. Ми підтримуємо курс президента Віктора ЮЩЕНКА і будемо відстоювати його», - зауважив він.

За його словами, вже в понеділок у Львові зберуться лідери політичних сил для обговорення засад створення Блоку Віктора Ющенка.

Натомість голова обласної організації партії «Наша Україна» Петро ОЛІЙНИК заявив, що він не є прихильником блоків «з багатогетьманством», а буде відстоювати створення однієї партії, до якої увіллються всі політичні сили на підтримку В.ЮЩЕНКА.

Коментуючи розвиток можливих вівторкових подій, П.ОЛІЙНИК висловив сподівання, що він стане днем порозуміння, а не «армагедоном коаліції».

На завершення віче було ухвалено резолюцію, в якій його учасники висловили рішучий протест проти дій БЮТ, КПУ та Партії регіонів, «які намагаються здійснити державний переворот», та вимагають від БЮТ «засудити агресію Росії в Грузії і скасувати всі закони, прийняті у змові з Партією регіонів».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі львівської мііліції, на охороні заходів було задіяно близько 400 правоохоронців. Серйозних порушень громадського порядку не зафіксовано.