У Єгипті розбився автобус з українськими туристами: є загиблі

У Єгипті розбився автобус з російськими і українськими туристами, внаслідок чого загинули 12 чоловік, ще 37 одержали поранення. За повідомленнями представників місцевих рятувальних служб, на одній з доріг на півдні єгипетського півострова Синай у околицях г. Рас Садр відбулося лобове зіткнення автобуса з вантажівкою. Загинули сім туристів і п`ять громадян Єгипту. Серед загиблих є громадяни Росії, України і Нідерландів. Обставини трагедії з`ясовуються, передає Associated Press.

РБК