Регіонали знають, скільки ще Яценюк сидітиме у кріслі спікера ВР

Після оголошення про припинення діяльності коаліції Арсеній ЯЦЕНЮК залишається головою Верховної Ради до формування нової коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам сказав голова парламентського Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради Олександр ЄФРЕМОВ.

Він зазначив, що в коаліційній угоді між БЮТ та НУ-НС йдеться про те, що голова ВР іде у відставку після припинення діяльності коаліції, але ця угода не є правовим документом.

О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що згідно із законодавством, голова ВР залишається на своїй посаді до формування нової коаліції.

Він зазначив, що в разі оголошення про припинення діяльності коаліції НУ-НС та БЮТ розпочнуться переговори щодо створення нової коаліції або «старої-нової» коаліції.

При цьому О.ЄФРЕМОВ висловив переконання, що нові вибори до парламенту для держави - це «складний процес, і на них можна йти лише при крайній необхідності».

Він наголосив, що завдання політиків полягає в тому, щоб знайти конструктивні рішення і щоб парламент запрацював.