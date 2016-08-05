Турчинов заявив про довгостроковий характер російської загрози для України

Про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Довгостроковий характер російської загрози на тлі стійких тенденцій до зростання нестабільності в Європі та й у світі формує зовнішнє безпекове середовище навколо України та визначає найближчий пріоритет національної безпеки у політиці нашої держави», - наголосив він.

«За ці два роки зроблено чимало – фактично з руїн відновлені збройні сили України, відбувається поступова професіоналізація нашої армії», - додав Турчинов.