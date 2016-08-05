Турчинов заявив про довгостроковий характер російської загрози для України
14:01, 05 серпня 2016Політика
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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявляє про довгостроковий характер російської загрози для України.
За ці два роки зроблено чимало – фактично з руїн відновлені збройні сили / УНІАН
Про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.
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«Довгостроковий характер російської загрози на тлі стійких тенденцій до зростання нестабільності в Європі та й у світі формує зовнішнє безпекове середовище навколо України та визначає найближчий пріоритет національної безпеки у політиці нашої держави», - наголосив він.
«За ці два роки зроблено чимало – фактично з руїн відновлені збройні сили України, відбувається поступова професіоналізація нашої армії», - додав Турчинов.
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