Україна не може відмовитись від призову в умовах війни з Росією – Турчинов

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов.

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«Лише за 7 місяців 2016 року майже на 40% збільшилась кількість в наших військах контрактників», - зазначив він.

«В той же час в умовах протистояння з РФ Україна не може відмовитись від призову, потреба в резервах є занадто великою та критичною для виживання нашої держави», - додав Турчинов.