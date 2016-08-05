Україна не може відмовитись від призову в умовах війни з Росією – Турчинов
13:38, 05 серпня 2016Суспільство
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Україна не може відмовитись від призову в умовах протистояння з Росією.
Потреба в резервах є занадто великою / Фото УНИАН
Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов.
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«Лише за 7 місяців 2016 року майже на 40% збільшилась кількість в наших військах контрактників», - зазначив він.
«В той же час в умовах протистояння з РФ Україна не може відмовитись від призову, потреба в резервах є занадто великою та критичною для виживання нашої держави», - додав Турчинов.
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