Тимошенко хоче дати відчуття, що почалося рідне українське життя
15:07, 16 вересня 2008Політика
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Прем`єр вірить у Раду
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вірить, що Україна зможе вийти зі складних «політичних обставин» у Верховній Раді і знайти порозуміння.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявила сьогодні в ході презентації проекту Держбюджету на 2009 рік у Жовтневому палаці.
“Я вірю в те, що ми можемо знайти порозуміння в парламенті України і створити ту модель, яка все-таки дасть Україні відчуття, що чвари припинилися і почалася нормальне, стабільне, наше рідне українське життя”, - сказала вона.
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