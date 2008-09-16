Тимошенко хоче дати відчуття, що почалося рідне українське життя

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вірить, що Україна зможе вийти зі складних «політичних обставин» у Верховній Раді і знайти порозуміння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявила сьогодні в ході презентації проекту Держбюджету на 2009 рік у Жовтневому палаці.

“Я вірю в те, що ми можемо знайти порозуміння в парламенті України і створити ту модель, яка все-таки дасть Україні відчуття, що чвари припинилися і почалася нормальне, стабільне, наше рідне українське життя”, - сказала вона.