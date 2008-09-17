Герман обурюється, що на фейсах депутатів відмили гроші

Народний депутат, голова Комітету парламенту з питань свободи слова Ганна ГЕРМАН обурена появою довідника з фотографіями народних депутатів, який сьогодні був розданий у Верховній Раді.

Про це вона заявила в інтерв’ю журналістам.

«Я не розумію, навіщо зараз були викинуті гроші для того, щоб видавати довідник з фейсами депутатів, яких всі знають. Таких довідників вже було десятки», - сказала вона.

Вона припустила, що, видаючи цей довідник, хтось хотів “відмити гроші” або заробити на рекламі казино й діамантів. «Якщо треба було відмити якісь гроші для того, щоб на цьому заробляти, якщо треба було видурити в когось кошти на проекти і підставити під це фейси депутатів, то так треба і казати», - зазначила Г.ГЕРМАН.

Більше того, наголосила вона, в довіднику не вказаний видавець, друкарня. «Тому ми, депутати, будемо звертатися до суду, і автори, і ті, хто підписав по Верховній Раді “добро” на таке розбазарювання грошей, повинні будуть відповідати», - сказала вона.