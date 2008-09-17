Яценюк примудрився здивувати БЮТ

Для фракції Блоку Юлії Тимошенко заява Арсенія ЯЦЕНЮКА про відставку з посади голови Верховної Ради стала несподіванкою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

Він зазначив, що фракція БЮТ поки не визначилась, чи буде підтримувати рішення про відставку голови ВР. Він пояснив це тим, що спочатку регламентний комітет має розглянути відповідну заяву А.ЯЦЕНЮКА, а потім вже фракції будуть вирішувати, підтримувати її чи ні.

А.КОЖЕМ’ЯКІН повідомив, що вчора голова Верховної Ради А.ЯЦЕНЮК запитав у лідерів фракцій, як йому діяти далі у зв’язку з розвалом коаліції.

«П’ять керівників фракцій сказали йому, щоб він і надалі продовжував бути головою ВР», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН, додавши при цьому, що «заява спікера була трохи несподіваною».

У той же час А.КОЖЕМ’ЯКІН повідомив, що БЮТ не збирається наслідувати А.ЯЦЕНЮКА і рекомендувати Юлії ТИМОШЕНКО піти у відставку з посади глави уряду.

«Після того як "Наша Україна" вийшла з коаліції, ми вважаємо, що виконання коаліційних зобов’язань з себе ми знімаємо», - сказав він.

При цьому А.КОЖЕМ’ЯКІН зауважив, що фракція БЮТ продовжує консультації, а не переговори з усіма політичними силами щодо створення коаліції.