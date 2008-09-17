У Секретаріаті Ющенка вже з'явилися претензії до бюджету Тимошенко

Секретаріат Президента сьогодні передав уряду і бюджетному комітету ВР зауваження Президента України Віктора ЮЩЕНКА до проекту Державного бюджету на 2009 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Ми передали зауваження тільки сьогодні, оскільки самі одержали проект бюджету тільки в понеділок о 17 годині», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня Кабінет міністрів України після чотиригодинного обговорення затвердив у першому читанні проект Закону про Державний бюджет України на 2009 рік.

Згідно із затвердженим законопроектом, доходна частина бюджету становитиме 285 млрд. грн., витратна – 302,4 млрд. грн.

Зростання внутрішнього валового продукту (ВВП) заплановано на рівні 6%. Дефіцит основного фінансового документу країни становитиме 1,4% від розміру ВВП, а показник інфляції в проекті Державного бюджету закладено на рівні 9,5%.

Кабінет міністрів також затвердив проект Закону «Про державну програму економічного та соціального розвитку України на 2009 рік».

Того ж дня, 13 вересня, керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Роман ЖУКОВСЬКИЙ заявив, що уряд у підготовленому проекті державного бюджету України на 2009 рік не врахував ряд важливих пропозицій Президента.

Зокрема, підкреслив він, не врахована пропозиція Президента передбачити в документі витрати на покриття боргу перед Російською Федерацією у розмірі 5,8 млрд. грн. Також замість пропонованих Президентом 5 млрд. грн. на переозброєння уряд має намір виділити 1,2 млрд. грн.

Також Р.ЖУКОВСЬКИЙ повідомив, що на здійснення протипаводкових заходів проектом передбачено тільки 1% від необхідної суми. За його словами, замість 670 млн. грн. передбачено лише 6,5 млн. грн.

Вчора, 16 вересня, перший заступник глави Секретаріату Президента України – представник Президента України в Кабінеті міністрів Олександр ШЛАПАК заявив, що в урядовому проекті закону про Державний бюджет на 2009 рік занижені розміри соціальних стандартів.

За словами О.ШЛАПАКА, це, зокрема, стосується комунальних платежів. «Уряд розраховує, що по окремих територіях і видах комунальних платежів ціни піднімуться від 13 до 30%. Очевидно, нам слід говорити про те, що для збалансування комунального господарства держави необхідно чекати підвищення до 50%», – сказав О.ШЛАПАК.

За його словами, в Секретаріаті Президента вважають, що уряд, розраховувавши проект бюджету-2009, виходячи з прогнозу інфляції на рівні 9,5%, знижує планку забезпечення незаможних громадян.

Він спрогнозував інфляцію в 2009 році на рівні 14%.

Також О.ШЛАПАК зазначив, що з боку Секретаріату Президента залишається незмінним прогноз зростання ВВП у 2009 році на рівні 5%,.