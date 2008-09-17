Через 2 дні політрада Нашої України вирішить долю своїх міністрів

Політрада «Нашої України» проведе у суботу, 20 вересня, засідання для розгляду питань у зв`язку з розпадом парламентської коаліції іта заявою Арсенія ЯЦЕНЮКА про відставку з посади голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції Микола ОНІЩУК (член уряду за квотою фракції НУ-НС) сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Засідання політичної ради НУ відбудеться в суботу, де, ймовірно, обговорюватиметься цілий комплекс питань, пов`язаних із ситуацією, що склалася, включаючи й політичні наслідки розпаду коаліції», - сказав М.ОНІЩУК.

Міністр не виключив, що в ході засідання політради також розглядатиметься питання про подальше перебування міністрів-"нашоукраїнців" у складі уряду.

«Я не виключаю, що міністри від тієї або іншої політичної сили можуть це зробити (піти у відставку – УНІАН). Якщо такі рішення фракцій, які створювали коаліцію, з`являться, то вони будуть нами (міністрами) виконані», - додав він.