Екс-заступник генпрокурора Пшонки Ренат Кузьмін перебуває за кордоном - ГПУ

Про це Єнін сказав в ефірі 5-го каналу.

"Він перебуває за межами України", - сказав Єнін, коментуючи інформацію про арешт Печерським судом Києва житлового будинку Кузьміна у Пущі-Водиці.

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"Є ті чи інші провадження в рамках яких він проходить, і в принципі, це так само нормальний процес, я би не робив з цього жодної сенсації, абсолютно логічний розвиток подій, коли людина побудувала (житловий будинок у Пущі-Водиці - УНІАН) скажімо з порушенням тих чи інших рамок закону на заповідній території", - сказав Єнін.

Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд Києва наклав арешт на маєток Кузьміна.