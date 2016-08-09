Суд арештував маєток одіозного екс-заступника Пшонки Рената Кузьміна - ЗМІ (фото)

Печерський райсуд Києва наклав арешт на маєток колишнього заступника генерального прокурора Віктора Пшонки Рената Кузьміна. Про це свідчить ухвала суду, яку в Єдиному реєстрі знайшло видання "Наші гроші".

Житловий будинок загальною площею 1068 кв. м з підвалами, навісами і гаражем на 142 кв. м розташований на вул. Вишгородській, 150 (Межигірське лісництво).

Видання зазначає, що у листопаді 2006 року ДУС надало Кузьміну у користування будинок відпочинку КВ "Пуща-Водиця". Влітку 2008-го Кузьмін отримав дозвіл на проведення капітального ремонту, зобов’язавшись інвестувати у реконструкцію 1 млн грн. Через місяць він отримав дозвіл на реконструкцію з добудовою гостьового будинку, лазні, бесідки з барбекю і встановленням паркану.

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У результаті Кузьмін відремонтував будівлю у "Пущі-Водиці" і збудував новий великий будинок на 1068 кв. м, на який у грудні 2010 року оформив свідоцтво про право приватної власності.

Згодом будинок частинами був подарований Лідії Шумаковій. Журналісти "Слідства. Інфо" раніше припустили, що це теща Кузьміна. Своєю ухвалою суд заборонив нинішньому власнику будь-яким чином передавати, розпоряджатися, використовувати, переробляти та відчужувати житловий будинок та усі вищевказані господарські споруди, що відносяться до нього.

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Кримінальне провадження за фактом заволодіння державним майном відкрили 25.09.2015. Зокрема, службові особи ДУС, Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" та КМДА сприяли екс-заступнику генерального прокурора Ренату Кузьміну у будівництві житла на території КВ "Пуща-Водиця" ДУС, землі якої відносяться до земель рекреаційної зони, де зведення індивідуальних будинків заборонено. Розслідування проводить Головне слідче управління Генпрокуратури.

Також у травні 2014 року Головне слідче управління Генеральної прокуратури України розпочало досудове розслідування за фактом організації в 2010 році колишнім першим заступником Генпрокурора Ренатом Кузьміним незаконного затримання на той час екс-міністра внутрішніх справ, а зараз генпрокурора Юрія Луценка і підбурювання судді Печерського суду столиці до обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту. ГПУ намагалося передати цю справу в НАБУ, однак на початку червня цього року Спеціалізована антикорупційна прокуратура повернула справу в ГПУ, оскільки це не їхня підслідність.

З червня 2014 року Ренат Кузьмін перебуває в розшуку. 16 липня цього року його адвокат повідомив, що екс-заступник генпрокурора перебуває в Україні. Навесні цього року заявив, що став адвокатом матері вбитого журналіста Олеся Бузини.