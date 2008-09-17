Черновецький розповів, чого він тепер чекає від Тимошенко

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вважає, що вже скоро буде підписано нову коаліційну угоду між БЮТ, Партією регіонів і Блоком Литвина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

На запитання, що, на думку мера, може означати заява Арсенія ЯЦЕНЮКА про відставку з посади голови Верховної Ради, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відповів, що вважає цей вчинок мужнім.

«Він повністю виконав коаліційну угоду, підписану БЮТ і НУ-НС», - підкреслив мер Києва, додавши: «Тепер ми чекаємо в суспільстві такого ж вчинку від прем`єр-міністра, який теж повинен піти у відставку».

Крім того, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ висловив думку, що такий крок А.ЯЦЕНЮКА може свідчити про існування домовленостей про створення нової коаліції.

«Я вважаю, що цей крок може свідчити про наступне: підписання коаліційної угоди з новими фігурантами близьке, й на посаду спікера претендує Володимир ЛИТВИН. У мене такі просто відчуття. А коаліційна угода буде підписана між БЮТ, Партією регіонів і фракцією Блоку Литвина», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.