Тимошенко похвалила Яценюка на доріжку

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розраховує, що Арсеній ЯЦЕНЮК продовжить виконувати обов`язки голови Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«По-перше, я вірю не заявам, а фактам. Я не знаю, якими були заяви, але я бачу, що голова Верховної Ради працює на своєму робочому місці й веде засідання, й це в нього непогано виходить. Я думаю, що й далі він, поки не з`ясовані всі політичні позиції, як і уряд, працюватиме на своєму робочому місці. І я думаю, що ніяких гучних заяв не потрібно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.