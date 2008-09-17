У НУ-НС збираються ще раз протестувати ПР та БЮТ

Народний депутат України (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”), лідер партії “Єдиний центр” Ігор КРІЛЬ вважає, що голосування за скасування депутатської недоторканності стане тестом для БЮТ і Партії регіонів.

Про це повідомляє прес-служба партії.

«Голосування за скасування депутатської недоторканності стане тестом для БЮТ і Партії регіонів – наскільки вони готові працювати заради людей, а не використовувати парламент як «дах» від кримінального переслідування», - заявив І.КРІЛЬ, коментуючи рішення Конституційного Суду щодо конституційності законопроекту про скасування депутатської недоторканості.

Депутат нагадав, що під час виборчої кампанії БЮТ і Партія регіонів неодноразово обіцяли виборцям скасувати депутатську недоторканність. «Минув майже рік, однак нічого не змінилося. Бурхлива законотворча діяльність цих двох політичних сил спрямована виключно на перерозподіл владних повноважень на свою користь», - зазначив голова Єдиного Центру.

«Ми дамо нагоду коаліції БЮТ і ПР виконати свою давню обіцянку виборцям і проголосувати за законопроект щодо скасування недоторканості. Тоді вся країна матиме змогу переконатися, наскільки чесними були ці політичні сили», - додав він.

І.КРІЛЬ також запевнив, що фракція НУ-НС не відмовиться від своїх зобов‘язань перед виборцями і підтримає цей законопроект.

Як повідомляв УНІАН, Конституційний Суд України 16 вересня визнав конституційним законопроект від 18 січня 2008 року, яким пропонується внести зміни до ст.80 Конституції України щодо обмеження повноважень народних депутатів. У чинній редакції ст.80 Конституції України вказується, що народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність, народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах за винятком відповідальності за образу чи наклеп; народні депутати України не можуть бути без згоди ВР притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.

Народні депутати України, які подали законопроект до ВР, обґрунтовують внесення змін до Конституції щодо обмеження депутатської недоторканності необхідністю приведення інституту депутатської недоторканності в Україні у відповідність з міжнародними правовими стандартами, забезпечення рівності громадян України перед законом, створення правових умов для безперешкодного і ефективного здійснення ними депутатських повноважень.

КС визнав таким, що відповідає вимогам ст. 157 і 158 Конституції України законопроект щодо обмеження депутатської недоторканності, яким пропонується ст. 80 Конституції України викласти в такій редакції: «Народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах за винятком відповідальності за образу чи наклеп».

Коментуючи на прес-конференції цей висновок, голова Конституційного Суду України Андрій СТРИЖАК зазначив, що тепер згаданий законопроект може розглянути ВР. «Те, про що так довго говорили, нарешті отримало старт… Це дає можливість розглянути цей законопроект. Чи буде цей висновок реалізований у Верховній Раді, поживемо – побачимо», – сказав голова КС.