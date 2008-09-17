Тимошенко обіцяє до кінця кризи не чіпати Семенюк

Призначення голів Фонду державного майна та Антимонопольного комітету здійснюватимуться тільки після врегулювання політичної ситуації в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Всі кадрові призначення здійснюватимуться тільки після того, як буде знайдено вихід із політичної ситуації, що склалася. Я переконана, що такий вихід знайти можна. Але потрібно зважити всі обставини», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр також повідомила, що сьогодні Блок Юлії Тимошенко створив спеціальний аналітичний центр за участю народних депутатів, аналітиків, політологів.

«Разом із нами вони аналізують усі складові політичної ситуації. Ми разом, проводячи й публічні консультації, виходитимемо на якісь рішення», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня Верховна Рада України звільнила Олексія КОСТУСЄВА з посади голови АМКУ. 18 червня Кабінет міністрів призначив першого заступника голови АМКУ Олександра МЕЛЬНИЧЕНКА тимчасово виконуючим обов`язки голови Антимонопольного комітету.

Ще 5 червня фракції коаліції внесли подання про розгляд у ВР питання про відставку Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови ФДМУ.

Кабмін висунув на посаду керівника Фонду держмайна заступника керівника фракції БЮТ Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА.