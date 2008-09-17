Тимошенко каже, що не буде зі "стадом баранів" у прірву стрибати

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що не має наміру подавати у відставку, оскільки фракція БЮТ не виходила зі складу демократичної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«У коаліційній угоді дійсно є такий пункт, відповідно до якого всі подають у відставку. Але, по-перше, коаліція не розпалася, а з неї в односторонньому порядку вийшов Президент із частиною своєї команди, яка зрадила демократичній коаліції», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр звернулася до фракції «Наша Україна – Народна самооборона» з проханням оприлюднити списки народних депутатів, які підтримали вихід своєї фракції зі складу демократичної коаліції. «Ніхто не знає цих «героїв» і ніхто не знає прізвищ справжніх патріотів, політиків-демократів, які не поставили свій підпис під цим руйнівним для країни рішенням», - пояснила вона.

«Уряд і я, як прем`єр-міністр, не належимо до стада баранів, у якому прийнято: якщо один баран стрибнув у прірву, то всі решта стрибають за ним. Ми не стрибатимемо в прірву, а утримуватимемо стабільність у країні на дуже високому рівні», - підкреслила прем`єр-міністр.

На її думку, після такого кроку Президент України Віктор ЮЩЕНКО знищив практично все: віру людей у ідеали Помаранчевого Майдану, віру людей у самого Президента та його політичну команду.

«На жаль, ця людина, Президент країни, в історії залишає після себе тільки черепки від «помаранчевих» обіцянок, від демократичних коаліцій, від своїх власних команд і навіть від своїх найближчих друзів, та й від свого рейтингу довіри. Я думаю, що нащадкам буде що розкопати – черепків достатньо», - вважає глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 вересня, Арсеній ЯЦЕНЮК подав у відставку з посади голови Верховної Ради України.

Коментуючи цю подію, перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН заявив, що це рішення спікера стало для БЮТ несподіванкою.

Водночас А.КОЖЕМ’ЯКІН повідомив, що БЮТ не збирається наслідувати приклад А.ЯЦЕНЮКА й рекомендувати Ю.ТИМОШЕНКО піти у відставку з посади голови уряду.