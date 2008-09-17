Тимошенко вказала Ющенку на безліч інструментів у його руках

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА приймати рішення з урахуванням думки політичних сил парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів, коментуючи можливість реалізації силового сценарію розвитку подій в країні.

«Я хочу нагадати Президентові, що у нього, окрім силового варіанту, ще є безліч інструментів у руках. По-перше, зважати на парламент, тому що парламент – це різне представництво різних політичних сил, яке є віддзеркаленням суспільства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр додала, що в разі ухвалення парламентом будь-якого рішення у Президента є два інструменти: накласти вето і звернутися до Конституційного Суду.

«Абсолютно не потрібно застосовувати силовий варіант. А якщо дійсно в парламенті щось відбувається не так – за 30 днів не створюється коаліція, за 60 днів не формується уряд, - то у Президента є право розпустити парламент. Я вважаю, що потрібно припинити всі розмови про будь-які силові варіанти», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.