Третьяков підозрює, що Тимошенко приторговує незалежністю

16:41, 17 вересня 2008
Політика
2284 0

"Вона забула одну просту річ..."

«Президент України Віктор Ющенко, на відміну від Юлії Тимошенко, завжди відстоював інтереси держави, співставляючи свої дії з її демократичним і європейським майбутнім». Про це в інтерв`ю  «Главреду» заявив народний депутат України (фракція НУ-НС) Олександр Третьяков.

«Мені незрозумілі заяви Тимошенко про те, що незалежність України можна проміняти на дешевий газ і поставити країну в кабалу від Москви, - відзначив Третьяков. - Мені здається, що в патовій ситуації, в якій опинилася Юлія Володимирівна, вона забула одну просту річ: за жодних умов не можна зраджувати державні інтереси і приторговувати незалежністю».

При цьому Третьяков відзначив, що «Юлія Тимошенко, ймовірно, не розуміє різниці між політиком і державним діячем, оскільки перший розмовляє мовою популізму, а другою думає про майбутнє країни».

Як відомо, прем`єр-міністр Юлія Тимошенко сьогодні заявила, що Президент Віктор Ющенко повинен нести персональну відповідальність за погіршення відносин України і Росії. «За всі такі радикальні рішення щодо України відповідальність несе особисто Президент Віктор Ющенко», - заявила Тимошенко. Вона також закликала Президента Віктора Ющенка, «який так багато говорить про руку Москви», «з цієї руки одержати газ за помірними цінами».

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter