Третьяков підозрює, що Тимошенко приторговує незалежністю

«Президент України Віктор Ющенко, на відміну від Юлії Тимошенко, завжди відстоював інтереси держави, співставляючи свої дії з її демократичним і європейським майбутнім». Про це в інтерв`ю «Главреду» заявив народний депутат України (фракція НУ-НС) Олександр Третьяков.

«Мені незрозумілі заяви Тимошенко про те, що незалежність України можна проміняти на дешевий газ і поставити країну в кабалу від Москви, - відзначив Третьяков. - Мені здається, що в патовій ситуації, в якій опинилася Юлія Володимирівна, вона забула одну просту річ: за жодних умов не можна зраджувати державні інтереси і приторговувати незалежністю».

При цьому Третьяков відзначив, що «Юлія Тимошенко, ймовірно, не розуміє різниці між політиком і державним діячем, оскільки перший розмовляє мовою популізму, а другою думає про майбутнє країни».

Як відомо, прем`єр-міністр Юлія Тимошенко сьогодні заявила, що Президент Віктор Ющенко повинен нести персональну відповідальність за погіршення відносин України і Росії. «За всі такі радикальні рішення щодо України відповідальність несе особисто Президент Віктор Ющенко», - заявила Тимошенко. Вона також закликала Президента Віктора Ющенка, «який так багато говорить про руку Москви», «з цієї руки одержати газ за помірними цінами».