Дружину Толстоухова повернули до Павленка
17:03, 17 вересня 2008Політика
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Кабмін виконав рішення суду
|Петро КРУПКО
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр Кабінету міністрів Петро КРУПКО.
За його словами, таке рішення Кабмін прийняв в зв`язку з відповідним рішенням суду.
Як повідомляв УНІАН, розпорядженням від 12 березня цього року Кабінет міністрів України звільнив Світлану ТОЛСТОУХОВУ з посади заступника міністра України у справах сім`ї, молоді та спорту у зв`язку зі скороченням кількості посад заступників міністра з 15 березня 2008 року.
С.ТОЛСТОУХОВА – дружина народного депутата від Партії регіонів, «міністра охорони навколишнього середовища» в «опозиційному уряді» В.ЯНУКОВИЧА Анатолія ТОЛСТОУХОВА.
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