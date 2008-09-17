Дружину Толстоухова повернули до Павленка

Світлану ТОЛСТОУХОВУ поновлено на посаді заступника міністра України у справах сім`ї, молоді та спорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр Кабінету міністрів Петро КРУПКО.

За його словами, таке рішення Кабмін прийняв в зв`язку з відповідним рішенням суду.

Як повідомляв УНІАН, розпорядженням від 12 березня цього року Кабінет міністрів України звільнив Світлану ТОЛСТОУХОВУ з посади заступника міністра України у справах сім`ї, молоді та спорту у зв`язку зі скороченням кількості посад заступників міністра з 15 березня 2008 року.

С.ТОЛСТОУХОВА – дружина народного депутата від Партії регіонів, «міністра охорони навколишнього середовища» в «опозиційному уряді» В.ЯНУКОВИЧА Анатолія ТОЛСТОУХОВА.