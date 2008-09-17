Ющенко збирається до США
17:21, 17 вересня 2008Політика
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Робочий візит для участі у 63-й сесії Генасамблеї ООН
Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує здійснити робочий візит до США
Як повідомляє офіційний сайт глави держави, 22 вересня В.ЮЩЕНКО відбуде з робочим візитом до США для участі у 63-й сесії Генеральної асамблеї ООН.
Під час візиту Президент виступить на загальних дебатах 63-ї сесії Генасамблеї ООН та викладе позицію України з актуальних глобальних проблем сучасності.
Планується також проведення двосторонніх зустрічей з главами делегацій інших держав, зустрічі з представниками української громади, бізнесових кіл США, членами Атлантичної Ради США.
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