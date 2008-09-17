Кріль нагадав Тимошенко слова Бісмарка про Росію

Народний депутат України (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”), лідер партії “Єдиний центр” Ігор КРІЛЬ вважає, що після розпаду парламентської коаліції прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має піти у відставку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЄЦ, про це депутат заявив, коментуючи заяви депутатів з БЮТ щодо відсутності підстав для відставки прем’єр-міністра.

«Треба бути чесними перед собою та перед людьми. Після розпаду парламентської коаліції і прем`єр-міністр, і голова Верховної Ради повинні піти у відставку. І не потрібно вигадувати ефемерні причини, щоб не виконувати взяті на себе зобов’язання», - сказав І.КРІЛЬ.

На його думку, більшість українських політиків вже давно не приділяють уваги тому, що говорять, «і тим самим привчили людей, що слово політика нічого не варте». «Проте, не виконувати домовленості, засвідчені власним підписом, – це межа знецінення політика», - вважає І.КРІЛЬ.

«Свого часу Бісмарк сказав: «Угоди з Росією не варті паперу, на якому написані». Прем’єр-міністр наполегливо працює над тим, щоб цей вислів можна було замінити на «Підпис ТИМОШЕНКО не вартий паперу, на якому він стоїть», - зазначив голова “Єдиного Центру”.