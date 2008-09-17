Тимошенко перенесла виконання своєї обіцянки на наступний рік

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє виконати свою передвиборну обіцянку й наступного року виплатити компенсації вкладникам Ощадбанку СРСР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила жаль, що в поточному році приватизація, кошти від якої планувалося направити на відшкодування втрачених заощаджень, практично не відбулася з політичних мотивів, і заявила, що уряд “намагатиметься зробити все, щоб наступного року виконати обіцянку перед людьми”.

Вона також зазначила, що в бюджеті на виплату компенсацій вкладникам Ощадбанку СРСР закладено 6 млрд. грн. “прямими грошима”, а також передбачено, що на ці цілі буде направлено 50% коштів, одержаних від приватизації.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України одержав від приватизації в січні-серпні ц.р. 348 млн. грн., що становить 3,9% річного плану.

У держбюджеті на 2008 рік надходження від приватизації передбачено в розмірі 8 млрд. 922 млн. 651 тис. грн.