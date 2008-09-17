Дострокові вибори найбільше вигідні БЮТ - Супрун

Лідер Народно-демократичної партії Людмила СУПРУН переконана, що на сьогодні проведення дострокових виборів найбільше вигідні Блоку Юлії Тимошенко.

Як повідомляє прес-служба лідера НДП, Л.СУПРУН пояснила свою думку тим, що Ю.ТИМОШЕНКО, залишаючись прем’єром, отримує адміністративний ресурс, якого не має жоден з її конкурентів.

«Враховуючи, що в бюджеті залишилися невикористаними більш як 15 млрд. грн. – а це гроші, які мали піти на ремонт та будівництво лікарень, дитсадків. доріг, учбових закладів та інші невідкладні справи – ці кошти можуть бути використані як найміцніший ресурс у виборних технологіях» , - зазначила лідер НДП.

“Навіть Партія регіонів не зможе конкурувати з таким ресурсом”, - підкреслила Л.СУПРУН.

На її думку, найбільше сьогодні невигідні дострокові вибори Президентові та його політичній силі.

Водночас Л.СУПРУН вважає, що у випадку проведення дострокових виборів, хто б на них не переміг, в Україні буде сформовано “напівзаконну владу”. За її словами, це пов’язано з тим, що за оцінками експертів на нові дострокові вибори можуть прийти лише від 27 до 35 відсотків виборців. “Неважливо, скільки людей прийде на виборні дільниці. Навіть за умови, що це буде лише 10 відсотків населення – законодавча влада сформується. При цьому легітимність такої влади в очах народу буде сумнівною”, - зазначила Л.СУПРУН. Вона зауважила, що сформована в такий спосіб влада не матиме підтримки народу та не користуватиметься авторитетом на міжнародній арені.

Також вона висловилась за доцільність внесення змін до виборчого законодавства.

Л.СУПРУН зауважила, що виборне законодавство України не раз піддавали критиці європейські парламентські законодавчі структури.

«На їхній погляд, діюче законодавство України створює підстави для безкінечних дострокових виборів. Серед таких проблем особливо гостро постають: закритість виборчих списків, порушення конституційних принципів рівноправної участі у виборному процесі, зокрема - заборона для непарламентських партій брати участь у роботі виборчих комісій, а також відсутність реєстру виборців та дозволена законом фальсифікація виборів до 20 відсотків”, - підкреслила Л.СУПРУН.