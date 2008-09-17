Партія регіонів пропонує парламенту попрацювати

Голова Комітету з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України, депутат від Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ пропонує депутатам зробити наступний тиждень пленарним.

Як передає кореспондент УНІАН, депутат зареєстрував у парламенті проект постанови “Про внесення змін до календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради України шостого скликання”.

Зокрема, він пропонує тиждень з 22 по 26 вересня працювати у пленарному режимі: 22 вересня провести засідання Погоджувальної ради; з 23 по 25 вересня - пленарне засідання, робота в комітетах і фракціях; 26 вересня – пленарне засідання.

Чинним календарним планом, з 22 по 26 вересня передбачена робота депутатів у округах.