Порошенко готується відповісти на заяви Путіна та ФСБ - ЗМІ

Про це передає РБК-Україна з посиланням на джерело в Адміністрації президента.

За даними джерела, заява президента буде вже найближчим часом.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у ФСБ Росії заявили, що нібито запобігли скоєнню в Криму терористичних актів, підготовлених Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, об'єктами яких були критично важливі елементи інфраструктури і життєзабезпечення півострова.

Незабаром Путін прокоментував повідомлення ФСБ, яка звинуватила українську розвідку в підготовці "теракту" в Криму. На його думку, Україна намагається "спровокувати конфлікт, щоб відвернути увагу від теми грабежу власного народу", а також "переходить до терору".