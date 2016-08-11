У Великобританії відреагували на ситуацію довкола Криму: ми надалі не визнаємо анексію

Про це повідомляє Посольство Великої Британії в Україні у Twitter.

"Інформація про військові дії в незаконно окупованому Криму непокоїть. Для уникнення подальшої ескалації необхідні стриманість і дипломатія. Велика Британія і надалі не визнає анексію Криму. Крим - це Україна", - підкреслюється в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко у зв’язку з останніми діями російської влади доручив привести в посилену бойову готовність всі підрозділи в районах адмінкордону з Кримом та на Донбасі.

10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли скоєнню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

Порошенко назвав безглуздими і цинічними звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму.

«Звинувачення російською стороною України в тероризмі в окупованому Криму звучать так само безглуздо і цинічно, як заяви російського керівництва про відсутність російських військ на Донбасі. Ці фантазії - лише привід для чергових воєнних погроз на адресу України», - наголосив Порошенко.