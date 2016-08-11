ЄС відреагував на події в окупованому Криму: заявам Росії немає підтверджень

Про це йдеться у заяві речника зовнішньої дипломатичної служби ЄС Майї Косьянчич, переданій сьогодні власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.

"Ми чули заяви російської влади про нібито події в Армянську (Крим), а також заяви української влади, які заперечували будь-яку причетність до таких нібито подій і засуджували подібні заяви найрішучішим чином. Важливо також зазначити, що не було ніякого незалежного підтвердження звинуваченням, зробленим російською владою", - заявила Косьянчич.

При цьому вона вказала, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні "не має доступу до півострова".

"ЄС закликає до мирного врегулювання конфлікту, у тому числі на сході України, де всі учасники, включаючи Росію, повинні повною мірою брати участь у повній реалізації Мінських домовленостей", - наголосила речник.

Косьянчич знову підтвердила позицію ЄС, відповідно до якої Європейський Союз засуджує та не визнає анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією. "Європейський Союз, як і раніше, непохитний у своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України", - зазначила вона.

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Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли вчиненню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готував Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Президент Росії Володимир Путін прокоментував загибель російських військовослужбовців при нібито запобіганні теракту в Криму, заявивши, що «ми повз таке проходити не будемо». При цьому, він заявив, що Україна "переходить до терору". Також Путін вважає, що Європа і США "повинні вплинути на українську владу у зв'язку з придуманою ФСБ спробою теракту".

У свою чергу Порошенко назвав безглуздими і цинічними звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму.