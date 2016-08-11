Холодницький: за оперативною інформацією Онищенко у середу відвідував Мінськ
Заступник генерального прокурора України - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький стверджує, що за оперативною інформацією народний депутат України Олександр Онищенко у середу, 10 серпня, відвідував Мінськ.
Про це Холодницький повідомив в ефірі телеканалу "112-Україна".
"За нашою інформацією, свіжою, вчора він був у Мінську, і повернувся назад у Лондон. І це не тільки інформація з flight-радара, це і оперативна", - сказав Холодницький.
Також він подякував українському бюро Інтерполу, яке вже отримало матеріали для оголошення Онищенка у міжнародний розшук.
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"Я дякую національному бюро Інтерполу. Сьогодні буквально вони вже ці документи також взяли в свою роботу", - заявив Холодницький.
При цьому він пояснив, що мова йде про всі необхідні матеріали, які підтверджують неполітичний характер цього провадження; підтверджують чисто економічний і корупційний характер цього провадження; а також підтверджують те, що переслідування Онищенка не може бути жодним чином політизованим чи може бути результатом політичних якихось репресій.
Керівник САП сказав, що усі ці дані будуть надані також і будь-якій країні, де Онищенко може переховуватися.
Як повідомляв УНІАН, Холодницький сподівається, що наступного тижня Інтерпол оголосить народного депутата України Олександра Онищенка у міжнародний розшук.