Холодницький сподівається, що наступного тижня Онищенка оголосять у міжнародний розшук

Як передає кореспондент УНІАН, про це Холодницький заявив сьогодні на прес-конференції.

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"Ми зі своєї сторони робимо все можливе, щоб якомога швидше це зробити (щоб Онищенко оголосити у міжнародний розшук - УНІАН). Вже попередньо спілкувалися з Інтерполом. Відповідний пакет документів готується, і сьогодні, буквально зараз, йде на переклад на англійську мову весь пакет документів, у тому числі підтверджують і неполітичний характер, що підтверджують чисто економічний і корупційний злочин, та підтверджують відсутність яких-небудь політичних репресій у відношенні народного депутата Онищенка", - сказав Холодницький.

"Я думаю, наступного тижня вже так звані "червоні маркери", "червоні прапорці" вже бути виставлені", - сказав Холодницький.

Як повідомляв УНІАН, у червні НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про розкриття організованого злочинного угруповання, яка заподіяла шкоду державі в розмірі понад 3 млрд грн в результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ "Укргазвидобування".

Організатором корупційної схеми, за даними НАБУ, є народний депутат Олександр Онищенко.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка. Але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, виїхав з України. Зараз Онищенко, за останніми даними, перебуває в Лондоні.

НАБУ двічі викликало його на допит у якості підозрюваного, але він жодного разу не з'явився.

9 серпня Солом'янський районний суд Києва дозволив затримати Онищенка з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Вчора, 10 серпня, Онищенко був оголошений у всеукраїнський розшук. Також в САП заявили, що готують документи в Інтерпол для оголошення Онищенко в міжнародний розшук.