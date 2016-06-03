В ООН оцінили ймовірність завершення конфлікту на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про йдеться у прес-релізі, поширеному під час брифінгу в Києві помічника генерального секретаря ООН Івана Шимоновича, який представляв 14-ту доповідь про ситуацію з правами людини в Україні.

"Ситуація на сході України продовжує сильно непокоїти. Без додаткових зусиль та винахідливих рішень для виконання Мінських угод вона може перерости у тривалий конфлікт, який буде шкодити правам людини багато років або ж може загостритися, призводячи до катастрофічних наслідків для цивільного населення, яке вже зазнало багато страждань", - сказав Шимонович.

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"Збільшення кількості важкої військової техніки поблизу лінії зіткнення та бойові дії біля Авдіївки та Ясинуватої, що спостерігаються в Донецькій області з початку березня, є показниками того, що конфлікт далекий від завершення і не повинен випадати з поля зору міжнародного співтовариства", - наголосив він.

За словами Шимоновича, цивільне населення, яке проживає поряд з лінією зіткнення та в районах, контрольованих озброєними бойовиками, є особливо вразливим до порушень прав людини та інших зловживань. Багато з них наражаються на небезпеку, яку створюють вибухонебезпечні залишки війни та міни.

Також в ООН заявили, що 2,7 млн жителів районів, контрольованих бойовиками, відчувають істотні обмеження свободи висловлення поглядів, мирних зібрань та об’єднань, а також опинились у важких умовах проживання.