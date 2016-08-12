Могеріні прокоментувала події у Криму, підтвердила позицію ЄС щодо невизнання анексії півострова

Про це йдеться у заяві Зовнішньої служби Євросоюзу з посиланням на розмову Могеріні з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, які обговорили загострення напруження між Україною та Російської Федерацією.

"Європейський Союз засуджує та не визнає незаконну анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією. Ми продовжуємо бути непохитними у нашій підтримці територіальної цілісності та суверенітету України", - наголосила Могеріні.

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"Будь-які дії, які можуть призвести до подальшого загострення конфлікту потрібно уникати усім сторонам, мирне вирішення конфлікту є єдино можливим рішенням. До цього належить і східна Україна, де ми наполегливо закликаємо усі сторони брати участь у завершенні реалізації Мінських угод", - заявила Могеріні.

Також вона повідомила, що Євросоюз та країни-члени будуть постійно оцінювати ситуацію, а також під час засідання комітету з питань політики і безпеки ЄС наступної середи.