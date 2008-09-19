Open Ukraine в Будапешті представить «Україну у фокусі»

22 вересня в Будапешті Фонд Арсенія ЯЦЕНЮКА Open Ukraine проведе українсько-угорський семінар «Україна у фокусі».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду, делегацію України очолить представник України в Європейському Союзі Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ, з угорського боку дискусію щодо спільних підходів до євроінтеграції вестиме президент Комітету закордонних справ Угорської національної асамблеї Жолт НЕЙМЕТ.

Проблеми безпеки України та європейської спільноти обговорюватимуть з української сторони — голова парламентського комітету з питань європейської інтеграції Борис ТАРАСЮК та заступник директора Центру Разумкова Валерій ЧАЛИЙ. Також свої коментарі щодо відносин України та ЄС висловить директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор БУРАКОВСЬКИЙ, якому опонуватиме професор Центральноєвропейського університету, колишній Державний секретар Угорщини з питань європейської інтеграції Петер БАЛАШ.

Семінар проводиться Фондом Open Ukraine в рамках програми «Міжнародний діалог», яка має на меті зосередити увагу європейської громадськості на актуальних процесах, що відбуваються в Україні, таким чином поглибити розуміння України у світі.

У повідомленні також зазначається, що цей захід продовжує серію зустрічей українських та європейських урядовців та експертів для пошуку спільних підходів та взаємних вигод від української євроінтеграції. Такі зустрічі відбуваються в різних європейських столицях для того, щоб зацікавити національні уряди країн-членів ЄС, донести до них точку зору України щодо спільних переваг потенційного приєднання країни до євроспільноти.

Партнерами у організації цього заходу виступають Центр досліджень розширення Європейського Союзу (Будапешт), Міжнародний центр демократичних трансформацій (Будапешт) та Посольство України в Угорщині, за підтримки Фонду Віктора Пінчука.

Довідка УНІАН. Open Ukraine — міжнародний благодійний фонд, заснований за ініціативи А.ЯЦЕНЮКА для зміцнення авторитету України у світі та розвитку публічної дипломатії.