Росія намагається переконати світ у неефективності "нормандського формату" - віце-прем’єр

Про це в ефірі Громадського заявила віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

За її словами, протягом 2016 року Росія показує, що Мінський процес неефективний саме через дії України. Зараз Кремль готовий вдаватися до провокацій, зокрема в окупованому Криму, щоб досягти скасування санкцій до початку наступного року.

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"Більшість країн продовжили санкції проти Росії. Це означає, що ця гра Путіна не вдалася. Тому Путін знову буде зараз шукати, як викрутити ситуацію навколо невиконання Мінську ним і, знову ж таки, представити провокацію і брехню в Криму як те, що це Україна порушила будь-які домовленості. В такий спосіб він хоче вийти "білими-пухнастими" з нормандського формату", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Віце-прем’єр також упевнена, що ОБСЄ та ООН мають розміститимоніторингові місії в Криму.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли вчиненню терактів в окупованому Криму на "критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова", які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Також у ФСБ заявили про ліквідацію "української агентурної мережі" і затримання групи "диверсантів".