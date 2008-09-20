Конгресмени США закликають не проводити Олімпіаду в Росії

Група з десятьох американських конгресменів внесла до Палати представників Конгресу США резолюцію, в якій від імені Конгресу висловлюється заклик до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) "негайно" переглянути своє рішення про проведення зимових Олімпійських ігор 2014 року в Росії і знайти нове місце для проведення цієї Олімпіади через дії РФ в конфлікті з Грузією. Про це повідомляє РІА Новости.

"Конгрес США вважає, що відмова уряду Російській Федерації поважати суверенітет і територіальні кордони своїх сусідів зробила цю країну неприйнятною як улаштовувача зимових Олімпійських ігор 2014 року", - йдеться в тексті резолюції, що надійшла у п`ятницю для подальшого розгляду і голосування в комітет у закордонних справах Палати представників.

У документі стверджується, що "проведення зимових Олімпійських ігор 2014 року менш як за 20 миль від зони конфлікту, особливо коли країна-улаштовувач зіграла значну роль в ескалації цього конфлікту, є неспроможним з практичної і фінансової точок зору".

"МОК не став би обирати Сочі як місто, що приймає зимові Олімпійські ігри 2014 року, якби його члени чекали, що Російська Федерація здійснить вторгнення до Грузії. МОК повинен негайно зробити кроки для того, щоб призначити нове місто-улаштовувач зимових Олімпійських ігор 2014 року", - говориться в резолюції. Ініціаторами її внесення до Конгресу є співголови "Фракції на підтримку Грузії" в Палаті представників конгресмен-республіканець Білл ШУСТЕР і демократка Еллісон ШВАРЦ.