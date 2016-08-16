Антикорупційний комітет ВР збереться на екстрене засідання: обговорюватимуть проблеми з е-декларуванням

Про це повідомляє «Самопоміч» з посиланням на голову цього парламентського комітету Єгора Соболєва (фракція «Самопоміч»).

Зазначається, що на засідання запрошено представників усіх дотичних до процесу структур: керівництво Національного агентства із запобігання корупції, Держспецзв’язку, «Українських спеціальних систем» і компанії-розробника.

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При цьому Соболєв закликає колег не подавати декларацій, поки проблема не усунена. Він наголосив, що до виправлення ситуації також не буде подавати декларацію: «Як голова комітету з протидії корупції, я утримуюся від подання власної декларації в ці найближчі дні, поки проблема не буде вирішена. Всі дані я заповнив в електронному вигляді ще в березні, щоб подати приклад. Але подавати дані в систему, яка зроблена так, щоб шахраї могли уникнути відповідальності, – це потурати шахраям».

Соболєв висловив сподівання, що в найближчі дні «система е-декларацій таки буде сертифікована». «Якщо цього не станеться, вся енергія комітету з протидії корупції буде сконцентрована на відповідальності тих людей, які призвели до цього саботажу», - заявив він.

При цьому Соболєв зазначив, що «наскільки пояснюють експерти, насправді великих проблем в програмному забезпеченні немає. Тому як тільки тиск суспільства стане потужним – все одразу запрацює. Ми очікуємо від них звіту, чому це сталося і виправлення ситуації».

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У прес-службі ВР повідомили УНІАН, що 18 серпня об 11.00 відбудеться спільне засідання Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції та Комітету Верховної Ради з питань інформатизації та зв’язку.

Передбачено розгляд питання про зрив повномасштабного запуску Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Засідання відбудеться за участю представників громадської організації "Transparency International Украина", проекту «Прозорість та доброчесність публічного сектора», Програми розвитку ООН в Україні, громадської організації «Громадський люстраційний комітет».