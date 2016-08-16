Кримська провокація: ані дані супутників, ані місцеві жителі не підтвердили звинувачення Кремля - Клімкін

Про це в інтерв'ю австрійському виданню Der Standard заявив глава МЗС України Павло Клімкін.

"Росія звинувачує нас у відкритті вогню на адміністративному кордоні з окупованим Кримом. Але як може використання артилерії залишитися непоміченим для супутника і місцевих жителів?", - сказав Клімкін.

Глава МЗС також заявив, що в окупованому Криму російські військовослужбовці можуть у будь-який момент здійснити провокацію, яка дасть їм привід атакувати Україну.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли вчиненню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Також у ФСБ заявили про ліквідацію "української агентурної мережі" і затримання групи "диверсантів".

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У свою чергу президент України Петро Порошенко заявив про безглуздість і цинічності звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму. Секретар РНБО Турчинов підкреслив, що заява ФСБ РФ про підготовку Україною терактів в Криму є ще одним елементом гібридної війни, яку Росія веде проти України.

12 серпня російські ЗМІ з посиланням на джерело в спецслужбах повідомили прізвища нібито співробітників української розвідки, які були у складі так званої "диверсійної групи", виявленої поблизу Армянська.

Також, за даними джерела, один з "агентів" нібито повинен був організувати закладку муляжів бомб в аеропорту Сімферополя з метою перевірити дії правоохоронних органів Криму, підконтрольних РФ. У Міністерстві оборони України заявили, що в Головному управлінні розвідки не існує осіб, які, як стверджують російські спецслужби, входять до складу так званої кримської "диверсійної групи".