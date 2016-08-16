Технічні питання не стануть на заваді отриманню Україною безвізового режиму - Яценюк

Таке переконання висловив лідер політичної партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк за підсумками зустрічі з президентом Європейської Ради Дональдом Туском у Брюсселі, повідомляє прес-служба політсили.

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Арсеній Яценюк підкреслив, що українська сторона виконала весь політичний і юридичний блок умов щодо лібералізації візового режиму з ЄС: "Як в парламенті, так і в уряді були прийняті понад 150 рішень. Зараз є технічні питання, які будуть вирішені".

"Позиція президента Європейської Ради дуже чітка - для українців безвізовий режим є важливою ознакою справжньої європейської інтеграції України", - наголосив він.

"Це те, що обіцяли два роки тому. Це те, чого очікують громадяни країни. Тому я переконаний, що всі рішення з цього приводу вже прийняті, а ті технічні моменти, які є, - будуть врегульовані і ніколи не зможуть стати на перешкоді отримання громадянами України безвізового режиму", - підкреслив лідер "Народного фронту".

Відповідаючи на запитання журналіста щодо можливих термінів введення безвізового режиму з ЄС, Арсеній Яценюк нагадав, що на початку вересня в Європейському парламенті буде розглядатися відповідне питання: "Фактично ми очікуємо, що в середині жовтня буде вже завершальна стадія".