Комітет Європарламенту схвалив прискорення безвізового режиму для України

Про це повідомив євродепутат Яцек Саріуш-Вольські у своєму відеозверненні, розміщеному на Youtube.

За його словами, Комітет Європарламенту із закордонних справ сьогодні під час свого засідання у Страсбурзі проголосував за те, щоб рекомендувати «якнайшвидше та без будь-яких затримок» запровадити лібералізацію візового режиму для громадян України з боку ЄС.

За його словами, Україна зробила чималий прогрес на європейському шляху, з часу протестів Євромайдану два роки тому. Українська нація боролася за її європейський вибір і європейські демократичні цінності.

«Україна, беззаперечно та успішно виконала всі критерії, необхідні для надання безвізового режиму, проте реалізація реформ не може бути зупинена, робота має тривати, особливо в питанні боротьби з корупції та верховенстві права», - зазначив Яцек Саріуш-Вольські.

«Ухвалення моєї рекомендації – це важливий крок на шляху до безвізового режиму для громадян України. Воно означає, що робота над цим продовжиться, і Європарламент проведе остаточне голосування восени», - додав євродепутат.

EP Foreign Affairs Cttee has adopted my opinion supporting visa-free travel to EU for citizens of #Ukraine

(42+,3-) pic.twitter.com/V2rmvW9AgV — Jacek Saryusz-Wolski (@JSaryuszWolski) July 7, 2016

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Єврокомісія поінформувала, що запропонувала Європарламенту і Раді ЄС скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією у грудні минулого року, в якій, зокрема, підтверджено, що Україна виконала всі критерії за Планом дій щодо візової лібералізації.

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Водночас у ЄС мають намір розробити механізм призупинення дії безвізового режиму для всіх країн, з якими він існує.

Зокрема, як заявив на початку травня віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс, "після тривалих дискусій з країнами-членами ми пропонуємо посилити механізм призупинення безвізового режиму для всіх країн, з якими його укладено". За словами Тіммерманса, Єврокомісія матиме право запустити процес призупинення безвізового режиму за власною ініціативою.