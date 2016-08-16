У Конгресі поки немає консенсусу в питанні надання Україні летальної зброї - сенатор
У Сенаті США (верхня палата Конгресу) на даний час немає консенсусу щодо надання Україні летального озброєння.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сенатор США від Демократичної партії Крістофер Кунс, який відвідує Україну на чолі делегації американських конгресменів, заявив сьогодні журналістам у Києві.
"Я говоритиму від себе. Я чув під час цього візиту декілька щирих і серйозних запитів про посилення допомоги Сполучених Штатів Україні одночасно щодо оборонної, речової допомоги, спорядження, але і також щодо озброєння. І я збираюсь розглянути це (питання) серйозно", - сказав Кунс.
Водночас він заявив, що "не думає, що у Сенаті існує консенсус щодо цього на даний момент".
"Адміністрація Обами була проти надання Україні летальної (зброї) допомоги через побоювання щодо послаблення спільного зобов'язання з нашими європейськими союзниками у питанні жорстких санкцій", - наголосив Кунс.
У зв'язку з цим сенатор підкреслив, що для Сполучених Штатів важливо зберігати сильний і єдиний фронт з європейськими союзниками, але також і рівною мірою, якщо не важливіше, зберегти незалежність України в умовах російської агресії.
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Своєю чергою член Палати представників США від Республіканської партії Чарльз Дент нагадав, що Конгрес раніше дозволив президенту Бараку Обамі надати Україні допомогу у вигляді летальної зброї.
"Я підтримав цю позицію. Я знаю, що багато членів Палати представників підтримали цю позицію, але очевидно, що інші, у Європі, й у нинішній Адміністрації (президента США), вони займали відмінну позицію з цього приводу", - сказав Дент.
При цьому, на його переконання, багато членів Конгресу і зараз підтримали б рішення про надання Україні летального озброєння для захисту країни.