У Конгресі поки немає консенсусу в питанні надання Україні летальної зброї - сенатор

Як передає кореспондент УНІАН, про це сенатор США від Демократичної партії Крістофер Кунс, який відвідує Україну на чолі делегації американських конгресменів, заявив сьогодні журналістам у Києві.

"Я говоритиму від себе. Я чув під час цього візиту декілька щирих і серйозних запитів про посилення допомоги Сполучених Штатів Україні одночасно щодо оборонної, речової допомоги, спорядження, але і також щодо озброєння. І я збираюсь розглянути це (питання) серйозно", - сказав Кунс.

Водночас він заявив, що "не думає, що у Сенаті існує консенсус щодо цього на даний момент".

"Адміністрація Обами була проти надання Україні летальної (зброї) допомоги через побоювання щодо послаблення спільного зобов'язання з нашими європейськими союзниками у питанні жорстких санкцій", - наголосив Кунс.

У зв'язку з цим сенатор підкреслив, що для Сполучених Штатів важливо зберігати сильний і єдиний фронт з європейськими союзниками, але також і рівною мірою, якщо не важливіше, зберегти незалежність України в умовах російської агресії.

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Своєю чергою член Палати представників США від Республіканської партії Чарльз Дент нагадав, що Конгрес раніше дозволив президенту Бараку Обамі надати Україні допомогу у вигляді летальної зброї.

"Я підтримав цю позицію. Я знаю, що багато членів Палати представників підтримали цю позицію, але очевидно, що інші, у Європі, й у нинішній Адміністрації (президента США), вони займали відмінну позицію з цього приводу", - сказав Дент.

При цьому, на його переконання, багато членів Конгресу і зараз підтримали б рішення про надання Україні летального озброєння для захисту країни.