Балога нарахував чотири зради Тимошенко

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА звинувачує БЮТ у декількох зрадах блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, виборцям і принципам демократії.

Про це йдеться у коментарі В.БАЛОГИ, текст якого обнародуваний на офіційному сайті Президента України.

На його думку, розпад демократичної більшості у Верховній Раді, який розпочався 2 вересня внаслідок фактичного оформлення союзу БЮТ, Партії регіонів і комуністів, відкрив серію політичних зрад «біло-сердечних» стосовно їхніх виборців і демократичного вибору країни загалом.

За його словами, зараз народні депутати від БЮТ і його лідер Юлія ТИМОШЕНКО на всі лади запевняють, що коаліція розпалася після оголошення про вихід блоку «Наша Україна - Народна самооборона». «Однак цілком очевидно, що це сталося у день, коли БЮТ свідомо пішов на зрадницький альянс із непримиренними політичними суперниками. В основі цього аномального утворення, яке поєднало недавніх антагоністів, є змова з метою досягнення цілей, які суперечать національним інтересам. Прагнення БЮТ приховати справжню мету своїх останніх кроків викликало хвилю цинічної неправди, дезінформації та перекручувань, якими команда Ю.ТИМОШЕНКО намагається заретушувати плями зради на своїх білих шатах», зазначив В.БАЛОГА.

Він зауважив, що «залишається неспростовним факт постійного голосування фракцій БЮТ, Партії регіонів і комуністів щодо законопроектів, які не належать до пріоритетів розвитку суспільства і країни, зате відкривають шлях до перерозподілу влади на користь двох політичних сил. Це - зрада номер один, адже виборці чекали від БЮТ зовсім не законів, які перетворюють Кабінет міністрів на орган влади з безмежними повноваженнями, звільненим від будь-якого контролю».

Зрадою номер два, на думку В.БАЛОГИ, стало одностайне голосування фракції БЮТ за законопроект щодо імпічменту Президента. «У цьому випадку «тимошенківці» виступили вправними асистентами комуністів, які давно проголосили своєю головною метою скасування інституту глави держави. Отже, у цьому сценарії, який за вказівкою з Москви намагаються втілити комуністи, з`явився ще один дієвий персонаж - БЮТ, прихильники якого у 2004 році зробили все можливе для перемоги демократичного Президента», - сказав глава Секретаріату Президента.

Третьою зрадою він вважає невиконання коаліційної угоди, під якою стоїть підпис Ю.ТИМОШЕНКО. «Перекинувшись до «регіоналів» і комуністів, БЮТ одразу ж забув про взяті передвиборчі зобов`язання, які закріплені в цьому документі. Нині блок готовий утворити коаліцію з Партією регіонів, що вимагає формалізації нових домовленостей. Це означає, що БЮТ візьме на себе наступні зобов`язання, не дотримавшись попередніх», - вважає В.БАЛОГА.

На його думку, Ю.ТИМОШЕНКО має пояснити своїм виборцям, чому вона легко відмовляється виконувати свої обіцянки і чи можна вважати її відповідальним політиком. «Чому, наприклад, у проголосованому проекті державного бюджету наступного року не передбачено достатні видатки на військову реформу, хоча перехід на контрактну армія був одним із передвиборчих гасел БЮТ. Зрештою, чому прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО відмовляється йти у відставку після розпаду коаліції, хоча це зобов`язання скріплене її власним автографом. Напевно, відтепер підпис Ю.ТИМОШЕНКО нічого не вартий, що створює ризик для укладення та виконання майбутніх домовленостей за участю БЮТ. Зате зрозуміло, що саме «біло-сердечні» викинули на смітник коаліційну угоду», - зауважив глава Секретаріату Президента.

Ще однією зрадою, на яку на догоду владним амбіціям пішов БЮТ, В.БАЛОГА назвав голосування за законопроект про державну службу, який зобов`язує чиновників добре володіти російською мовою. Таким чином, на думку В.БАЛОГМ, у союзі з Партією регіонів і комуністами БЮТ законодавчо закріплює новий статус російської мови як офіційної мови спілкування в органах і установах влади. «Прагнучи будь-що залишитися на посаді прем`єра, Ю.ТИМОШЕНКО сприяє своїм новим союзникам в руйнуванні ціннісних засад існування України як незалежної держави. Як тільки Партія регіонів забажала протягти через Верховну Раду, по суті, офіційний статус російської мови, БЮТ одразу ж узяв під козирок. Ймовірно, невдовзі суспільство стане свідками чергової порції антиукраїнських поступок з боку БЮТ», - сказав В.БАЛОГА.

Глава Секретаріату зазначив, що через три тижні після зрадницького об`єднання БЮТ із Партією регіонів і комуністами демократична громадськість так і не одержала від Ю.ТИМОШЕНКО пояснень щодо справжніх мотивів цього кроку. Її наполегливі спроби перекинути відповідальність за розпад коаліції на Президента лише посилюють недовіру до неї самої, адже спільні дії БЮТ із «регіоналами» і комуністами не припиняються, тоді як блок НУ-НС вже оголосив про свою опозиційність. «Показовими є заяви керівництва Партії регіонів про відсутність серйозних розбіжностей із комуністами. Якщо виходити з твердження, що друг мого друга - мій друг, то в БЮТ також знайшли багато спільного з носіями комуністичних ідей. Це означає, що Ю.ТИМОШЕНКО готова до нових зрад», - переконаний В.БАЛОГА.