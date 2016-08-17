Клімкін про можливе введення віз для громадян РФ: Я не проти цього кроку

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства сказав у ефірі "5 каналу".

Як зазначив міністр, в питанні можливого введення візового режиму з Росією треба розуміти, навіщо його вводити.

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"Якщо воно нам допомагає контролювати перетин кордону - зараз для цього ми ввели тільки закордонні паспорти з боку Росії, і тільки міжнародні та міждержавні пункти пропуску. Якщо ми вирішимо, що нам потрібні подальші заходи, давайте про них говорити. З точки зору МЗС, я не проти цього кроку. Ми в принципі прорахували, що для цього потрібно, але це повинен бути крок, який викликаний не символічними заходами, а чітким розумінням, що це нам принесе", - сказав Клімкін.

Також міністр зазначив, що необхідно розуміти, що "російська пропагандистська спіраль буде розкручуватися до нескінченності, будуть дії для того, щоб ускладнювати для українських громадян перетин кордону, і це активно-активно постійно розкручуватися".

"Тому давайте зважимо плюси і мінуси, якщо ми бачимо тут більше плюсів, і чітко бачимо більше плюсів, і будемо працювати в цьому напрямку. Але це має бути дійсно чітке і зрозуміле рішення", - сказав Клімкін.