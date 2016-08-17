Клімкін про можливе введення віз для громадян РФ: Я не проти цього кроку
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що не проти введення віз для громадян Російської Федерації, але наголошує на необхідності дотримуватися зваженого рішення.
Про це глава українського зовнішньополітичного відомства сказав у ефірі "5 каналу".
Як зазначив міністр, в питанні можливого введення візового режиму з Росією треба розуміти, навіщо його вводити.
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"Якщо воно нам допомагає контролювати перетин кордону - зараз для цього ми ввели тільки закордонні паспорти з боку Росії, і тільки міжнародні та міждержавні пункти пропуску. Якщо ми вирішимо, що нам потрібні подальші заходи, давайте про них говорити. З точки зору МЗС, я не проти цього кроку. Ми в принципі прорахували, що для цього потрібно, але це повинен бути крок, який викликаний не символічними заходами, а чітким розумінням, що це нам принесе", - сказав Клімкін.
Також міністр зазначив, що необхідно розуміти, що "російська пропагандистська спіраль буде розкручуватися до нескінченності, будуть дії для того, щоб ускладнювати для українських громадян перетин кордону, і це активно-активно постійно розкручуватися".
"Тому давайте зважимо плюси і мінуси, якщо ми бачимо тут більше плюсів, і чітко бачимо більше плюсів, і будемо працювати в цьому напрямку. Але це має бути дійсно чітке і зрозуміле рішення", - сказав Клімкін.