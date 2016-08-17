Україна вимагає від РФ убезпечити персонал Культурного центру в Москві після витівки прихильників "Єдиної Росії"

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як зазначається в повідомленні, зокрема, МЗС України вимагає вжиття вичерпних заходів із забезпечення безпеки персоналу і приміщення Національного культурного центру України в Москві та недопущення подібних провокацій у майбутньому.

Міністерству закордонних справ Російської Федерації надіслано відповідну ноту, підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня у культурному Центрі України в Москві зірвали лекцію про незалежність України.

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У будинку Центру на Арбаті мала відбутися лекція доктора філологічних наук, професора Антона Антонова-Овсієнка "З історії незалежності України".

Однак до будівлі увірвалися представники молодіжного крила російської партії влади «Єдина Росія», які зірвали захід.

За словами співробітника Центру, в аудиторії, де проводилася лекція, висить карта України, де окуповані частини позначені як українські, і портрет президента України. Проте радикали почали скандувати «Крим - це Росія!», ставити провокаційні запитання і тим самим зірвали захід.

Крім того, перед будівлею Центру проходив одиночний пікет, учасники якого по черзі тримали плакати з написами: «Ганьба тим, хто виправдовує тероризм», «Свободу Мирославі Бердник» (проросійський блогер, яку допитали співробітники СБУ в Запоріжжі - УНІАН).

Співробітник культурного Центру наголосив, що Центр не займається політичною діяльністю, і подібні провокації неприпустимі.