Україна вимагає від РФ убезпечити персонал Культурного центру в Москві після витівки прихильників "Єдиної Росії"
У зв’язку із продовженням провокацій навколо Національного культурного центру України в Москві, зокрема зривом 16 серпня 2016 року радикально налаштованими особами заходів, присвячених 25-річчю Незалежності України, міністерство закордонних справ України рішуче закликало російську сторону до неухильного дотримання нею взятих на себе міжнародно-правових зобов’язань щодо діяльності культурних центрів.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Як зазначається в повідомленні, зокрема, МЗС України вимагає вжиття вичерпних заходів із забезпечення безпеки персоналу і приміщення Національного культурного центру України в Москві та недопущення подібних провокацій у майбутньому.
Міністерству закордонних справ Російської Федерації надіслано відповідну ноту, підкреслюється в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 14 серпня у культурному Центрі України в Москві зірвали лекцію про незалежність України.
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У будинку Центру на Арбаті мала відбутися лекція доктора філологічних наук, професора Антона Антонова-Овсієнка "З історії незалежності України".
Однак до будівлі увірвалися представники молодіжного крила російської партії влади «Єдина Росія», які зірвали захід.
За словами співробітника Центру, в аудиторії, де проводилася лекція, висить карта України, де окуповані частини позначені як українські, і портрет президента України. Проте радикали почали скандувати «Крим - це Росія!», ставити провокаційні запитання і тим самим зірвали захід.
Крім того, перед будівлею Центру проходив одиночний пікет, учасники якого по черзі тримали плакати з написами: «Ганьба тим, хто виправдовує тероризм», «Свободу Мирославі Бердник» (проросійський блогер, яку допитали співробітники СБУ в Запоріжжі - УНІАН).
Співробітник культурного Центру наголосив, що Центр не займається політичною діяльністю, і подібні провокації неприпустимі.