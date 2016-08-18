НАБУ перевіряє ДФС у справі Онищенка, допитано голову відомства - Ситник

Про це розповів директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник, повідомляє РБК-Україна.

"Глава ДФС Роман Насіров, наскільки я знаю, вже був допитаний в якості свідка", - заявив Ситник.

Він також підкреслив, що комплекс слідчих та експертних дій проводиться в ДФС в цілому.

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"Адже це в податковій приймалося рішення, наприклад, про відстрочку сплати ренти. Зараз ми проводимо слідчі дії та економічні дослідження з цього приводу", - зазначив глава НАБУ.

Як повідомляв УНІАН, у червні НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яка завдало державі збитків у розмірі більше 3 млрд грн в результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ «Укргазвидобування». Організатором корупційної схеми, за даними НАБУ, є Онищенко.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенко. Але до того він, користуючись депутатською недоторканністю, виїхав з України. Зараз Онищенко, за останніми даними, перебуває в Лондоні. НАБУ двічі викликало його на допит у якості підозрюваного, але він жодного разу не з'явився.

9 серпня Солом'янський районний суд Києва дозволив затримати депутата Онищенка з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.