НАБУ перевіряє ДФС у справі Онищенка, допитано голову відомства - Ситник

12:11, 18 серпня 2016
Політика
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У справі про "газові схеми" народного депутата Олександра Онищенка був допитаний голова Державної фіскальної служби (ДФС) Роман Насіров.

Фото УНИАН

Про це розповів директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник, повідомляє РБК-Україна.

"Глава ДФС Роман Насіров, наскільки я знаю, вже був допитаний в якості свідка", - заявив Ситник.

Він також підкреслив, що комплекс слідчих та експертних дій проводиться в ДФС в цілому.

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"Адже це в податковій приймалося рішення, наприклад, про відстрочку сплати ренти. Зараз ми проводимо слідчі дії та економічні дослідження з цього приводу", - зазначив глава НАБУ.

Як повідомляв УНІАН, у червні НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яка завдало державі збитків у розмірі більше 3 млрд грн в результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ «Укргазвидобування». Організатором корупційної схеми, за даними НАБУ, є Онищенко.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенко. Але до того він, користуючись депутатською недоторканністю, виїхав з України. Зараз Онищенко, за останніми даними, перебуває в Лондоні. НАБУ двічі викликало його на допит у якості підозрюваного, але він жодного разу не з'явився.

9 серпня Солом'янський районний суд Києва дозволив затримати депутата Онищенка з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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