Райс нагадала про обіцянку, яку дали Україні на саміті НАТО
08:35, 23 вересня 2008Політика
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Держсекретар провела переговори з Огризком
Держсекретар США Кондоліза РАЙС знову запевнила керівництво України в тому, що Вашингтон підтримує прагнення Києва вступити в НАТО.
К.РАЙС провела в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН переговори з міністром закордонних справ України Володимиром ОГРИЗКОМ, повідомляє радіо «Свобода».
Держсекретар США нагадала про дану на торішньому саміті НАТО в Бухаресті обіцянку включити Україну в План дій щодо членства в Північноатлантичному альянсі.
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