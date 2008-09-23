Райс нагадала про обіцянку, яку дали Україні на саміті НАТО

Держсекретар США Кондоліза РАЙС знову запевнила керівництво України в тому, що Вашингтон підтримує прагнення Києва вступити в НАТО.

К.РАЙС провела в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН переговори з міністром закордонних справ України Володимиром ОГРИЗКОМ, повідомляє радіо «Свобода».

Держсекретар США нагадала про дану на торішньому саміті НАТО в Бухаресті обіцянку включити Україну в План дій щодо членства в Північноатлантичному альянсі.