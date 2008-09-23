Герман: не вмовляйте Арсенія Петровича, він не цнотлива дівчина

Депутат від Партії регіонів Ганна Герман вважає найкращим виходом з політичної кризи одночасні президентські і парламентські вибори.

"Найкраще було б , щоб вибори відбулися одночасно – і президентські, і парламентські. Треба змінити цю владу", - сказала Герман в ефірі 5 каналу.

На питання щодо переговорів про створення нової коаліції у парламенті вона відповіла:

"Звичайно, ми будемо говорити про найширше об’єднання у цьому парламенті".

Водночас, говорячи про можливість створення коаліції з НУ-НС Герман сказала:

"Вони (НУ-НС) нам на передвиборчих плакатах показували кулак. А ми їм подавали руку, і ми будемо продовжувати їм подавати руку. Ми не маємо іншого виходу, бо поки люди в Україні не подадуть одне одному руки, кулаками далеко не заїдеш. Кулаками можна одне одному синці понабивати і на тому зупинитися. Синці заживуть, а жити далі треба".

"Ми будемо вести переговори. На щастя, в "Нашій Україні" є не тільки емоційний Кириленко. Ми за широке об’єднання цих сил, хоча, чесно і відверто вам скажу, з тією політичною силою, яка зараз при владі ніякий партнер далеко не заїде. Вони доки будуть існувати, доти будуть їсти одне одного. А нам треба працювати", - додала Герман.

При цьому коментуючи заяви прем’єра Юлії Тимошенко про небезпечність нових виборів, Герман сказала, що "вона справді має рацію, бо Україні не потрібні вибори, бо люди на ті вибори можуть не прийти".

"Але мені видається, що нам не оминути виборів. Щастя було б, якби вдалося так змінити законодавство, щоб ми могли провести вибори і президентські, і парламентські", - сказала вона.

Коментуючи дії спікера Арсенія Яценюка, який відмовився підписувати антипрезидентські закони, ухвалені спільно БЮТ і Партією регіонів, Герман сказала:

"Все стоїть на місці, бо нема кому підписати ці закони. Ми сьогодні на погоджувальній раді почали знову вмовляти: "Арсенію Петровичу, підпишіть закони". Я сказала прямо: "Не вмовляйте Арсенія Петровича, бо він не є цнотлива дівчина". Він є зрілий політик. Якщо він не підписує ці закони, то він розуміє, чому він це робить. Він цього не зробить. Давайте переоберемо завтра Арсенія Петровича, призначимо нового спікера і все зрушить з місця".

Українська правда