Генпрокуратура готує матеріали для екстрадиції Каськіва з Панами

Про це УНІАН повідомили в Управлінні комунікації зі ЗМІ Генпрокуратури.

"Наразі Генеральною прокуратурою України відповідно до вимог Договору між Україною та Республікою Панама про видачу правопорушників 2003 року готуються матеріали до компетентного органу Республіки Панама про видачу Владислава Каськіва для притягнення до кримінальної відповідальності за злочини", - йдеться у повідомленні.

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Каськів розшукується за злочини, передбачені ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч.2 ст. 366 КК України (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на брифінгу в Києві генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання Каськіва панамськими правоохоронцями.

Наприкінці березня цього року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що Каськіва оголошено в розшук.

За словами Авакова, «Департаментом захисту економіки спільно з Генпрокуратурою розслідувано та доведено для розгляду в суді один із багатьох протиправних епізодів діяльності екс-голови Держінвестпроекту часів Януковича Владислава Каськіва».

Як уточнив Аваков, йдеться про розкрадання державних коштів у 2012-2013 роках - 7 500 000 грн - за укладеним Каськівим договором про надання рекламних послуг із ТОВ «Глорія», як виявилося, фіктивних. На майно Каськіва накладено арешт, підкреслив Аваков. «У розслідуванні перебуває ще кілька епізодів на значно більші суми розкрадань державних коштів», - додав міністр.