Регіонали знайшли заміну Яценюку

Партія регіонів обговорює з іншими фракціями можливість обрання на посаду спікера парламенту першого віце-спікера Олександра Лавриновича.

Про це "Українській правді" повідомила "регіоналка" Ганна Герман.

"Ми зараз обговорюємо, зокрема, і цю кандидатуру і можливість підтримання Лавриновича іншими фракціями", - сказала вона.

На репліку про те, що іншим фракціям, зокрема БЮТ, доведеться пояснювати суспільству, чому вони підтримали представника Партії регіонів на цю посаду, Герман відповіла, що "потрібно припинити ділити на своїх і чужих".

"Давайте будемо підходити до цього з професійної точки зору. Щодо професійності Лавриновича не виникає жодних сумнівів. З професійної точки зору, погодьтеся, до нього ні в кого питань нема", - зазначила вона.

Як відомо, у понеділок Герман заявила, що пропонувала переобрати спікера через те, що нинішній голова парламенту Арсеній Яценюк відмовляється підписувати закони, ухвалені спільно БЮТ і Партією регіонів.